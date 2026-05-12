Веласкес в Испания: Основният фокус е строителството на нов стадион

Треньорът на шампиона на България "Левски" - Хулио Веласкес, продължава да е търсен от медиите в родината си за интервюта. И напълно логично - испанецът разби хегемонията на "Лудогорец" (14 години), и донесе първа титла за "сините" след 17-годишно прекъсване.

Пред Estadio Deportivo Веласкес призна, че приоритетът пред новите собственици ще бъде строежът на нов стадион. Както е известно при обявяването си Атанас Бостанджиев, новият силен човек на "Герена", обеща именно това.

"Разликата в бюджетите е много голяма. Но със сигурност може да се направи малка крачка напред. Клубът се стреми да се развива със сплотеност и здрав разум. Ако влезем в европейска групова фаза, би било чудесно за устойчив растеж. "Лудогорец" има нов стадион и брутален тренировъчен център, ЦСКА завършва новия си стадион и има брутална спортна база. Вървим ден за ден. В крайна сметка в живота човек се учи да живее тази професия ежедневно и с баланс между победа и поражение. Вече имам много преживявания в различни страни и е от съществено значение да се запази този баланс", каза Веласкес.

Той разкри, че решението да поеме "Левски" идва заради историята на клуба.

"Един много важен за мен аспект е, че в много от предизвикателствата в кариерата ми целта е била да се постигне оставане в групата, да се спасим. Левски беше в затруднение, но знаех, че ще бъда по-близо до борбата за спечелване на мачове, отколкото до избягването на загуби. Привличаше ме борбата за титли. Радвам се за играчите, много съм благодарен за поведението им. Те повярваха на моето послание, създаде се изключителен колектив", добави още спецът от Саламанка.