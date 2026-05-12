Над 5 топтима с интерес към ас на "Левски", има дори изпратена оферта

Акрам Бурас пронизва Димитър Евтимов. Снимка: Снимки: Георги Палейков и Велислав Николов

"Стандард" (Лиеж) има интерес към привличането на алжирския халф на Левски Акрам Бурас.

Френските елитни тимове "Тулуза" и "Ланс" също следят шампиона със "сините", като от първия тим дори са пратили оферта на "Герена" Сред кандидатите за подписа на футболиста са още гръцкият шампион АЕК (Атина) и швейцарският гранд "Базел".

"Левски" купи Бурас от "МС Алжир" за 350 хиляди евро в края на август миналата година. Алжирецът имаше основна заслуга за титлата на "сините", като бе един от най-постоянните в центъра на терена за тима на Хулио Веласкес.

Той все още има шансове да попадне в националния отбор на Алжир за предстоящото световното първенство в САЩ, Мексико и Канада. Ако това стане, "Левски" не само ще получи финансова компенсация от ФИФА за това, че има играч на световните финали, но и цената му ще се увеличи значително. 

