Трима титуляри продължават с шампиона "Левски"

Tрима волейболисти, които бяха титуляри в изминалия шампионски сезон, продължават с "Левски".
"Гордан Люцканов - MVP на финала за Суперкупата с 24 точки срещу Локомотив Авиа с Матей Казийски в състава!
Лазар Бучков - най-ефективен нападател на редовния сезон с 61% успеваемост в атака!
Тодор Скримов - играч на публиката във финалите и 103 аса в първенството!
Успех и през следващия сезон, момчета!", написаха от клуба.
Титулярният разпределител Стоил Палев вече напусна "сините", като ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен "Фано".
Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг си тръгна от "Левски".