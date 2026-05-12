Трима титуляри продължават с шампиона "Левски"

Тодор Скримов изведе "Левски" до титлата. Снимка: Startphoto.bg

Tрима волейболисти, които бяха титуляри в изминалия шампионски сезон, продължават с "Левски".

"Гордан Люцканов - MVP на финала за Суперкупата с 24 точки срещу Локомотив Авиа с Матей Казийски в състава!

Лазар Бучков - най-ефективен нападател на редовния сезон с 61% успеваемост в атака!

Тодор Скримов - играч на публиката във финалите и 103 аса в първенството!

Успех и през следващия сезон, момчета!", написаха от клуба.

Титулярният разпределител Стоил Палев вече напусна "сините", като ще продължи кариерата си в италианския втородивизионен "Фано".

Швейцарският диагонал Юлиан Вайзиг си тръгна от "Левски".

