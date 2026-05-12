Милица Мирчева с победа на полумаратона в Букурещ

Една от най-успешните български атлетки на средни и дълги бягания Милица Мирчева спечели 15-ото издание на полумаратона в Букурещ (Румъния). Мирчева грабна победата с време 1:15:11 часа. След нея на почетната стълбичка се качиха румънките – Лиляна Драгомир - 1:17:40 часа, и Александра Стрежа - 1:20:48 часа. При мъжете победата е за Наасон Кипкорир Черуйот (Кения) с 1:02,37 часа. Втори с 1:03,51 часа е Николае Соаре (Румъния), а трети с 1:05,34 часа е Тол Тионгик (Кения). Състезанието бе част от официалния календар на Световната атлетика за шосейни бягания.