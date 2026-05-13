Как преборихме Турция и Саудитска Арабия за "Джирото"

След триумфа на колоездачната обиколка знайни и незнайни политици се пришиха към успеха

Организацията била на ръба на провал заради неприет държавен бюджет

Кой предложи "Джиро д'Италия 2026" да тръгне от България и чия е голямата заслуга една от трите най-известни колоездачни обиколки в света да започне в страна, която няма големи международни успехи в този спорт? По тези въпроси се спори вече дни в социалните мрежи, след като се оказа, че страната ни печели изключителни позитиви от организацията на 109-ото издание на проявата. Италианските специалисти засипаха местните си партньори с похвали, а изпълнителният директор Паоло Белино нарече трите етапа на българска земя "най-фантастичния старт в историята на "Джирото". В допълнение пресата на Ботуша се възхити от многохилядната публика, която горещо аплодираше състезателите във всяко населено място. Като че ли най-важното от всичко бе, че българите се почувствахме горди, задето телевизии от различни краища на планетата показват и говорят за България не като за държава в перманентна политическа криза, а като за страна с изключително красива природа и градове, богати на история.

Известната крилата фраза, приписвана на американския президент Джон Кенеди, че успехът има много бащи, а провалът е сираче, получи поредно потвърждение на родна почва след края на състезанието. Победителят в третия етап - французинът Пол Мание, още не бе свалил победоносно вдигнатите си ръце на жълтите павета в София, когато във фейсбук започна алтернативно състезание: колко партийни функционери ще припишат на себе си и на политическата си сила заслугата за това рейтинговата проява да дойде в България.

В групите, подкрепящи "Продължаваме промяната", се появиха постове на депутати, че в момент, в който всички са казвали, че няма начин "Джиро д'Италия" да стигне до България, две "луди глави" - общинският съветник от ПП Димитър Петров, който е координатор на "Джиро 2026", и зам.-кметът на София по туризма Никола Барбутов са направили така, че невъзможното да стане факт. Късметът ни се усмихнал и втори път, тъй като в периода, в който проявата вече трябвало да се организира на терен, страната била ръководена от служебния кабинет на Андрей Гюров. Ако не бил той, най-вероятно нещата нямало да се случат или щели да тръгнат на зле.

Важно е да се знае, че италианците работят само на ниво държава и само с правителства, поясниха за "24 часа - 168 истории" хора от Министерството на туризма и от Министерството на младежта и спорта, които през последната година отговаряха пряко за организацията на "Джирото". Затова според тях е несериозно едно ведомство или един град – било то София, Пловдив, Бургас или Несебър, откъдето стартира, да си припишат основната заслуга за провеждането на колоездачната обиколка.

Предложението 109-ото издание на "Джирото" да тръгне от България идва първо от италианска страна през пролетта на м.г., категорични са представителите на двете министерства. На 24 април 2025 г. в Министерския съвет постъпва запитване от собственика на правата – компанията RCS sport, дали страната ни има интерес да посрещне т.нар. Grande Partenza (Големия старт).

Италианците правят първата крачка, тъй като предната година гостуването в Албания е отчетено като успех, поради което RCS sport проявява интерес да продължи да задълбочава връзките си на Балканите. Паралелно с това става ясно, че базираната в Милано фирма преговаря още с Турция и със Саудитска Арабия в случай на отказ от наша страна. Затова италианците очакват бърз отговор от България.

След като офертата постъпва на правителствено ниво, в Министерството на туризма бързо схващат, че тя дава огромна възможност България да се рекламира пред огромна аудитория както като спортна, така и като туристическа дестинация.

Човек от министерството разказва, че когато тогавашният министър на туризма Мирослав Боршош научил за предложението, буквалните му думи били: "Това е велико, правим го!".

Мирослав Боршош

Още в начален етап идеята е харесана и от бившия премиер Росен Желязков. Той обаче поискал гаранции от различни министри, че ако България каже "да", "Джирото" ще се проведе наистина както трябва, а няма да се провалим като с домакинството ни на сесията на ЮНЕСКО, която в крайна сметка се състоя в Париж.

На 7 май м.г., точно година преди старта на "Джирото", в Министерството на туризма е проведена първата среща между министър Боршош и колегата му от спортното министерство Иван Пешев със споменатия директор Паоло Белино. След това между тях започва постоянна комуникация във връзка със задаващото се събитие. През юни тримата имат нова среща, на която вече присъстват и експерти от българска и италианска страна.

През юли представители на фирмата идват в България и за пръв път дискутират какъв да е маршрутът на "Джирото". През август Министерският съвет дава мандат на Боршош и на Пешев да преговарят за сключването на договор с RCS sport. През ноември кабинетът се събира отново и решава, че България ще посрещне "Джирото", като натоварва същите министри да подпишат споразумението. Тогава официално стана ясно, че страната ни поема ангажимента да плати такса от 15 млн. евро, за да гарантира, че колоездачният керван ще пропътува разстоянието от Апенините до Несебър. На 1 декември на събитие в Рим в присъствието на премиера Желязков официално е обявено трасето на "Джиро д'Италия" в България.

В екипа на Боршош за "Джирото" влизат хора, за които дори от другите ангажирани ведомства признават, че са отлични и доказани професионалисти. С решаването на проблемите от спортно-технически характер се заема известният спортен деятел Анатоли Илиев, който в момента е представител на фондацията "София – европейска столица на спорта". Илиев е и човекът, който всяка година се занимава с организацията на софийския маратон. Вторият ключов човек е Амелия Гешева, която е съветник в Министерството на туризма и на която Мирослав Боршош възлага да направи координацията с общините. Третият в отбора е Милена Вълкова, която по това време ръководи дейността, свързана с "Маркетинг и реклама" в МТ и е отличен маркетолог. С тези хора Боршош уверява премиера Желязков, че "Джиро д'Италия" може да се случи успешно в България.

Министърът на туризма договаря с италианците 109-ото издание да стартира от морето, за да може в един от най-гледаните етапи светът да види спиращите дъха черноморски гледки. Освен това идеята за старт от морето идва и като естествено продължение на инициативата на Боршош за удължаване на летния сезон, както и кампанията му "Дълголятие". Идея, която към днешна дата се вижда, че е напълно оправдана с оглед интереса и пълните с дни хотели по Южното ни Черноморие.

Първоначално целта била колоната да пътува из цялото южно крайбрежие и да стигне чак до Царево, но заради проблемите с наводненията в крайна сметка тази част от маршрута отпада.

"Успехът при провеждането на "Джиро д'Италия" у нас е на всички и се дължи на това, че в този случай България работеше единно" – коментира лаконично Боршош за "24 часа-168 истории". Основният проблем, който за малко не проваля събитието, е, че докато преговорите с RCS sport вървят, България все още няма приет бюджет. Това затруднява ангажираните с проекта министерства да сключат договор и да гарантират плащането на таксата от 15 милиона евро. Преговорите се забавят и италианците започват да стават неспокойни. Ако няма да подписваме споразумението, кажете да търсим друга държава, подканят те българския екип. Организирана е спешна среща в Рим, на която Боршош дава дума на Белино, че въпреки трудностите България ще приеме "Джирото".

В Министерството на младежта и спорта също вадят пред скоба името на Анатоли Илиев като човека, който има ключова роля за "най-фантастичния старт в историята". "Той бе човекът, на когото италианците вярваха и се доверяваха и който отговаряше за организацията на "Джирото" у нас - разказа за "24 часа - 168 истории" представител на министерството. - Нас той също ни научи на много неща. Анатоли бе външният ни експерт както в работната група по изготвянето на споразумението, така и в организационния комитет."

Анатоли Илиев

Заместник-министърът на спорта Петър Младенов е човекът от екипа на Иван Пешев, който отговаря пряко разговорите с италианците да стигнат до успешен край. В ММС са категорични, че ведомството е имало водеща роля, когато е трябвало да се договарят конкретните клаузи в споразумението с RCS sport. Както "24 часа" писа, в него има редица бонуси, които хората от Ботуша за пръв път дават на държавата домакин. Разрешено е българска телевизия да излъчи безплатно трите етапа на "Джирото" на територията на страната. Подобна възможност обикновено не се предвижда и зрителите най-често гледат етапите по някой интернационален тв канал. За разлика от това 3-те етапа у нас бяха предавани директно по БНТ 3, която подготви многочасова програма във всеки от дните между 8 и 10 май. След края на проявата от "Сан Стефано" 29 съобщиха, че преките предавания по БНТ 3 са гледани от почти два пъти повече зрители в сравнение с алтернативното директно излъчване.

Бившият министър на спорта Иван Пешев (вляво).

Освен това RCS sport се съгласява да освободи България от задължението да застрахова събитието с покритие от 15 млн. евро. Вместо това е договорена застраховка за сметка на изпълнителя на стойност 20 млн. евро. Отменено е и плащането на неустойка от българската страна в случай на форсмажор, както и изискването страната ни да осигури цялостното оборудване на организационните щабове във всеки от етапите. Решено е плащанията по договора да се извършат на 4 вноски до 30 юни т.г., като гаранцията за добро изпълнение в размер на 750 000 евро предстои да се освободи след представянето на доклад за оценка на въздействието и приемане на изпълнението до 30 октомври.

Извън политическите боричкания част от очевидните ползи за България и за градовете, посрещнали "Джирото", вече се изясняват. Смята се, че общият брой на хората, които бяха край пътищата и по улиците на Несебър, Бургас, Велико Търново, Пловдив и София, е достигнал над 500 000 - невероятен брой посетители на каквото и да е спортно събитие в България.

По данни на Министерството на туризма именно заради "Джирото" в страната са пристигнали най-малко 100 000 гости от чужбина. От Столичната община поясниха, че все още няма обобщена статистика колко чужденци са посетили София в уикенда, в който Пол Мание спечели спринта на жълтите павета. Кметът Васил Терзиев обаче вече съобщи, че на 10 май по улиците на града е имало около 250 000 души.

Освен това 25 хил. човека караха велосипеди по освободеното от коли "Цариградско шосе". Общо 830 000 души са наблюдавали трите етапа на "Джирото", излъчени по БНТ 3 и БНТ 1, съобщиха от обществената телевизия.

Покрай трасето - гладиатори, балерини, сватба

Камерите уловиха репетиция на Националната опера и балет.

По традиция трасето около големите колоездачни обиколки често се превръща в сцена за ексцентрици и хора, които искат да покажат какви таланти и умения притежават. Въпреки че България приема състезание от такъв ринг за пръв път, родната публика се оказа добре запозната със световния тренд и напълно подготвена да го продължи с интересни идеи.

Безспорно най-находчивата изява направи трупата на Софийската опера и балет. Докато хеликоптерът на състезанието кръжеше над колоната около езерото в Панчарево, камерите уловиха репетиция на спектакъла "Лебедово езеро". Кадрите бяха съпътствани от кратко обяснение какво виждат зрителите на екраните си. Под заглавие "Опера под звездите" "Евроспорт" поясни, че всяко лято брегът на езерото се превръща в "традиционна сцена за оперни спектакли на открито". "Впечатляващият бряг на езерото осигурява спиращ дъха природен декор", пишеше още в анонса.

Оригинално включване направи и един от клубовете за исторически възстановки в България. Облечени като римски легионери, неговите членове се бяха настанили на бул. "Цариградско шосе" в София. Пред себе си на пътното платно те бяха разпънати надпис на латински и български език - Serdica nostra Roma est/ "Сердика е нашият Рим".

Група за исторически възстановки, облечена като римски легионери, се появи на пътя на "Джирото".

Екипът на "Евроспорт" прибави превод на английски и поясни на многомилионната аудитория, че кирилицата е създадена през първия Златен век на България през IX век и че на нея днес пишат повече от 300 млн. души. По-малки градове и дори села в страна също успяха да привлекат вниманието на аудиторията на "Джирото". Ученици от град Айтос, облечени в бели ризи и с розови шапки на главите, изписаха името на града си и също го показаха на зрителите по цял свят. Два дни доброволци почистваха и украсяваха централната улица на Долна баня, през която премина трасето, садиха цветя, опъваха транспаранти, прикриваха с декори изоставени сгради.

По пътя на "Джирото" имаше и доста "животни". В един от етапите човек започна да тича до колоната, носейки препарирана лисица. Тв екипът реагира светкавично и показа, че същото препарирано животно се е появило на едно от състезанията и през миналата, и по-миналата година.

Други фенове яздеха фламинго, а трети бяха облечени в костюми на динозаври. Подобни анимации изглеждат заимствани от може би най-известния фен в историята на колоездачните обиколки – т.нар. Didi the Devil. Става дума за германеца Диди Зенфт, който в продължение на десетилетия се появява край трасето, облечен в червен костюм на дявол с тризъбец. Постепенно Диди става толкова популярен, че в един момент неговото присъствие започва да се очаква и да се следи от други фенове по целия свят.

В българската фаза от "Джирото" не липсваха и хората. Ученици от Националното училище за танцово изкуство извиха кръшно хоро в района на село Пасарел. Логично обаче най-голямо впечатление на камерите направи любовта, след като младоженска двойка си каза "да" на фона на преминаващата колона. Впоследствие сайтът на състезанието поднесе специалните си поздрави на Лавиния и Цветелин..