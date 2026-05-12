Мони Николов с нов силен мач в Русия, тимът му на крачка от 1/2-финалите за купата

"Локомотив" (Новосибирск) с разпределителя на националния отбор Симеон Николов победи "Динамо-ЛО" с 3:1 (25:17, 25:23, 23:25) в мач от финалната шестица в турнира за купата на Русия, игран в Москва.

Явлението в родния волейбол отново бе на висота и се представи отлично в срещата. Николов заби 5 точки, една от който бе от блокада.

Утре тимът от Новосибирск ще играе срещу вицешампиона на Русия "Зенит" (Казан).

Първите 2 тима от всяка група се класират за 1/2-финалите на турнира.

Иначе отборът на Мони Николов преди дни завоюва бронзовите медали от първенството на Русия.