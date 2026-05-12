Микел Артета с български талисмани за късмет във важните битки

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мениджърът на футболния "Арсенал" Микел Артета има български талисмани, които да му бъдат кадем в оставащите битки за титлата във Висшата лига и на финала на Шампионската лига.

44-годишният испанец получи брандирана торбичка с български сувенири при срещата си с финансиста Кирил Евтимов след победата на „топчиите" над "Уест Хем" с 1:0.

„Поздрави на феновете в България! Обещавам им, че ще преследваме целите си до последния възможен момент", заяви Артета в разговора с бургазлията.

В кулоарите на „Лондон Стейдиъм" Евтимов се видя с редица футболни легенди на "Арсенал". Сред тях бяха старият му познайник Фреди Люнгберг и бившият английски национал Тио Уолкът. А легендарният нападател на "артилеристите" Алан Смит даде традиционния автограф върху брой на вествник "24 часа".