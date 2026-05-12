Ламин Ямал развя знамето на Палестина по време на шампионския парад на "Барса"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Звездата на "Барселона" Ламин Ямал развя палестинско знаме по време на парада с открити автобуси , докато отборът празнува спечелването на шампионската титла.

18-годишният крило, вече смятан за един от най-добрите играчи в света, държеше знамето, докато автобусът на отбора се движеше по улиците на "Барселона". Той също така публикува снимки, на които го държи, в профила си в Instagram.

Треньорът на тима Ханзи Флик беше попитан на пресконференция какво мисли за решението на Ямал да развява знамето.

„Обикновено не ми харесва това", каза Флик на пресконференция. „Говорих с него. Казах му, че ако иска да го направи, това е негово решение. Той е достатъчно възрастен. На 18 е."

750 000 души излязоха по улиците на Барселона, за да отпразнуват титлата в Ла Лига.