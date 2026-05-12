Отсвириха Мората за световното, Бен Уайт под въпрос за Англия

СНИМКА: РОЙТЕРС

Само две години след като вдигна купата на европейски шампион Алваро Мората бе отстранен от селекционера на Испания Луис де ла Фуенте за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Нападателят на “Комо” продължава да е измъчван от контузии и от началото на пролетта е записал само 17 минути игра.

Извън състава остава и Дани Карвахал от “Реал”, който бе вицекапитан на Мората на европейското. Аут е и Хесус Навас. Всичките са извън 55-те, подадени на ФИФА за предварителен състав.

Английският национал Бен Уайт също е под въпрос за световното, след като “Арсенал” го загуби до края на първенството, както и за финала на Шампионската лига срещу “Пари Сен Жермен”.

Американците пък останаха без звездата си Джони Кардозо, след като от “Атлетико” (Мадрид) обявиха, че му предстои операция.

