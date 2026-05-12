Отсвириха Мората за световното, Бен Уайт под въпрос за Англия

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Само две години след като вдигна купата на европейски шампион Алваро Мората бе отстранен от селекционера на Испания Луис де ла Фуенте за световното първенство в САЩ, Мексико и Канада.

Нападателят на “Комо” продължава да е измъчван от контузии и от началото на пролетта е записал само 17 минути игра.

Извън състава остава и Дани Карвахал от “Реал”, който бе вицекапитан на Мората на европейското. Аут е и Хесус Навас. Всичките са извън 55-те, подадени на ФИФА за предварителен състав.

Английският национал Бен Уайт също е под въпрос за световното, след като “Арсенал” го загуби до края на първенството, както и за финала на Шампионската лига срещу “Пари Сен Жермен”.

Американците пък останаха без звездата си Джони Кардозо, след като от “Атлетико” (Мадрид) обявиха, че му предстои операция.

