Сезонът за Вили Вуцов приключи

Велислав Вуцов Снимка: Startphoto.bg

Велислав Вуцов няма да ръководи от пейката мач на своя “Миньор” (Перник) до края на сезона. Специалистът получи наказание от 3 мача заради обиди към длъжностни лица при загубата на отбора му 1:2 от втория тим на ЦСКА в “Б” група. Санкцията може да бъде обжалвана.

С поражението воденият от Вуцов тим е силно застрашен от изпадане при аматьорите. В момента отборът на сина на Иван Вуцов е 15-и с 30 точки, с една по-малко от “Спортист” (Своге), който е над чертата. Иначе “Миньор” ще бъде без треньора си в двете срещи до края на сезона с “Вихрен” и със спечелилия промоция в Първа лига “Дунав”. При положение че Вуцов остане начело на пернича ни през следващата година, то той ще изпусне първия мач от новия сезон. Ако наставникът напусне “Миньор” след края на сезона пък, санкцията му от една среща ще бъде изтърпяна при следващото му назначение.

