“Левски” няма да продава никого преди мачовете от Шампионската лига

Огромен интерес от чужди тимове има към Акрам Бурас, но “Левски” няма да бърза да го продава. СНИМКА: НИКОЛАЙ ЛИТОВ

“Левски” няма да се раздели с нито един от асовете си от шампионския отбор преди първите мачове в Европа. “Сините” се завръщат в Шампионската лига след 17-годишно прекъсване. Играчите на Хулио Веласкес ще започнат от първия кръг на турнира, а съперникът им ще стане ясен в средата на следващия месец. Въпросните срещи пък са 7/8 юли и 14/15 юли.

Към няколко футболисти на “сините” има сериозен интерес. И дори са изпращани оферти. Става дума за Кристиан Макун и Акрам Бурас. Първият е силно желан от тимове от Турция. Към алжиреца пък интерес има от куп европейски тимове, които също имат гарантирано участие в Шампионската лига.

Но на “Герена” са категорични, че към момента няма оферта, която да ги накара да се разделят с някого.

Иначе със сигурност “Левски” ще бъде напуснат в един в момент от поне две от звездите си, които донесоха така чаканата и желана титла на България. Това обаче няма да стане за без пари. “Сините” очакват сериозни оферти, на стойност няколко милиона, за играчите си. А логично цената им би скочила след няколко силни изяви по европейските турнири, на каквито столичани се надяват.

В същото време новите шампиони на България изчислиха, че точно 8 909 280 минути са изминали от труимфа през 2009 г. до този на 2 май, когато “Левски” вдигна титлата на “Герена”. Направиха го, като споделиха два кадъра от вдигането на двата трофея - съответно преди 17 г. и сега в събота.

“Нямаше инстаграм. Нямаше Тик Ток. Интелектът не беше изкуствен. И никой от присъстващите на онова награждаване не е подозирал какво предстои да се случи с любимия ни клуб. Но казват, че любовта се доказва във времето и в тежките моменти.

Между тези две снимки стои цяла епоха. Стоят загубени финали. Стои титла, изплъзнала се в последните минути. Стоят години на лутане между илюзия и посредственост. Стоят големи обещания и малко истини”, написаха от “сините”.

За двубоя с “Лудогорец”, след който “Левски” вдигна титлата, пък новите шампиони са наказани с 5266,30 евро. Най-голямата част от санкцията е за изстрелването на ракети покрай празненствата - малко над 2 хил. евро.

“Едно от нещата, които ме привлякоха да дойда в “Левски”, беше историята на клуба, феновете зад него. И след това един много важен за мен аспект е, че в много от предизвикателствата в кариерата ми целта е била да се постигне оставане в групата, да се спасим. “Левски” беше в затруднение, но знаех, че ще бъде по-близо до борбата за спечелване на мачове, отколкото до избягването на загуби. Привличаше ме борбата за титли”, каза треньорът на “Левски” Хулио Веласкес в поредното си интервю за испанска медия.

Наставникът добави още, че основният фокус на всички в клуба в момента е изграждането на нов стадион. Строежът трябва започне догодина.

“Бюджетната разлика с “Лудогорец” и ЦСКА е много голяма, но със сигурност може да се направи крачка напред. Клубът се опитва да расте с последователност и здрав разум. Ако влезем в европейска групова фаза, това би било прекрасно за този устойчив растеж”, добави още Веласкес.

Днес тимът му гостува на “Лудогорец” в Разград в опит да запише първи успех над 14-кратните първенци през този сезон. Хегемонът е единственият тим, които “сините” не са победили през настоящата кампания.

В същото време феновете на “Левски” почти изкупиха билетите за последното вечно дерби - в събота. Сектор “А” е разпродаден, а трибуната зад едната врата също върви с бързи темпове.

