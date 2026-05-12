Италианец е новият водач в "Джирото"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Джонатан Нарваес спечели четвъртия етап от колоездачната обиколка на Италия от Катандзаро до Козенца. Шампионът на Еквадор е един оцелелите в отбора на Обединените арабски емирства.

Досегашният носител на розовата фланелка - уругваецът Гийермо Томас Силва (Astana), отстъпи лидерската позиция в генералното класиране на италианеца Джулио Чиконе (Lidl-Trek), който завърши трети в този четвърти етап, първият в Италия след трите начални дни на състезанието в България.

Победителят в етапа Нарваес пресече финалната линия за време 3:08.41 часа. Втори в етапа с дължина 138 км остана Орлиус Аулар от Венецуела (Movistar).

В генералното класиране Чиконе е начело с общо време 16:18.51 часа, следван от Ян Кристен (Швейц) от ОАЕ на 4 секунди и Флориан Щорк (Гер) от Tudor със същото време.

В сряда хълмистият пети етап ще отведе колоната от Прая а Маре до Потенца.