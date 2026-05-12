"Черно море" измести "Локо" (Пд) от позиция за европейски бараж с 2:0 във Варна

"Локо" (Пд) отстъпи челната 5-а позиция във втората четворка на елита, след като загуби с 0:2 гостуването си на "Черно море". Именно домакините изпревариха "железничарите", като вече имат 54 точки - с 2 повече от тях. До края на сезона остават 2 кръга.

В тях "Черно море" гостува на "Ботев" (Пд) и приема "Арда". "Локо" има визита в Кърджали и пловдивско дерби за финал на кампанията. При равенство в точките предимството в преките двубои е за варненци. 5-ият в крайното класиране играе бараж за Лигата на конференциите.

Днес за успеха им точни бяха Асен Чандъров (40) и Асен Дончев (65).

В 84-ата мин за втори жълт картон бе изгонен Ивайло Иванов от "Локо".