Перес свика предсрочни президентски избори в "Реал", ще се кандидатира отново

Президентът на испанския гранд "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за поста си на извънредна пресконференция.
Редовните бяха насрочени за 2029 г., но явно заради кризата с 2 сезона без спечелен трофей и безспирните атаки срещу него е взето решението. Перес ще се кандидатира отново и така своеобразно ще поиска вот на доверие.
„Простете ми, но няма да подам оставка. Свиквам нови избори, защото "Реал" принадлежи на членовете на клуба и те трябва да решат. Нека други хора се кандидатират и представят своите платформи. Всеки, който ме критикува, може да се кандидатира на тези избори", декларира Перес.
79-годишният бизнесмен е президент на "Реал" от 2009 г., като преди това е заемаше поста от 2000 до 2006 г.
При неговото управление столичани спечелиха 7 титли на Испания, 3 кралски купи, 7 трофея от Шампионската лига, 7 суперкупи на Испания и 5 световни клубни първенства на ФИФА.
Перес също така обвини Ла Лига в корупция и преднамерено ощетяване на мадридчани. Щял да изпрати доказателства в УЕФА.
Президентът отказа да говори за новия треньор.