ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Депутатите единодушни – забързаха забраната ВСС да...

Времето София 13° / 13°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22836527 www.24chasa.bg

Перес свика предсрочни президентски избори в "Реал", ще се кандидатира отново

1168
Флорентино Перес говори на пресконференцията. Снимка: Ройтерс

Президентът на испанския гранд "Реал" (Мадрид) Флорентино Перес обяви предстоящото провеждане на предсрочни избори за поста си на извънредна пресконференция.

Редовните бяха насрочени за 2029 г., но явно заради кризата с 2 сезона без спечелен трофей и безспирните атаки срещу него е взето решението. Перес ще се кандидатира отново и така своеобразно ще поиска вот на доверие.

„Простете ми, но няма да подам оставка. Свиквам нови избори, защото "Реал" принадлежи на членовете на клуба и те трябва да решат. Нека други хора се кандидатират и представят своите платформи. Всеки, който ме критикува, може да се кандидатира на тези избори", декларира Перес.

79-годишният бизнесмен е президент на "Реал" от 2009 г., като преди това е заемаше поста от 2000 до 2006 г.

При неговото управление столичани спечелиха 7 титли на Испания, 3 кралски купи, 7 трофея от Шампионската лига, 7 суперкупи на Испания и 5 световни клубни първенства на ФИФА.

Перес също така обвини Ла Лига в корупция и преднамерено ощетяване на мадридчани. Щял да изпрати доказателства в УЕФА.

Президентът отказа да говори за новия треньор.

Флорентино Перес говори на пресконференцията. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)