Нападател на "Мемфис" от НБА почина на 29 г.

Нападателят на отбора от НБА "Мемфис Гризлис" Брандън Кларк е починал на 29-годишна възраст, обявиха от тима. На този етап не се съобщава причината за смъртта.

„Дълбоко сме шокирани от трагичната кончина на Брандън Кларк. Той беше толкова обичан от всички нас и от всеки, чиито животи е докоснал. Той беше най-нежната душа и винаги пръв помагаше на приятелите и семейството си.

Сърцата ни са разбити, когато си мислим за майка му, Уитни, цялото му семейство, приятели и съотборници. Всички го обичаха, защото той беше най-подкрепящият приятел, когото можем да си представим. Думите не могат да опишат колко много ще ни липсва", се казва в изявление на агенцията на играча Priority Sports, цитирана от БТА.

Кларк игра само за "Мемфис Гризлис". Поради серия от контузии нападателят записа само 2 мача този сезон.

През април той беше арестуван в Арканзас по обвинения за превишена скорост и притежание на забранено вещество.