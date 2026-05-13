Автогол в 98-ата мин лиши Роналдо от жадуван шампионски триумф в Саудитска Арабия тази вечер

Кристиано Роналдо и неговият "Ал Насър" бяха на секунди от предсрочен шампионски триумф в първенството на Саудитска Арабия, но автогол на вратаря Бенто в 98-ата мин донесе равенство 1:1 в домакинството срещу преследвача "Ал Хилал" и отложи празненствата.

При победа тимът на португалската мегазвезда щеше да е недостижим на върха с 8 т. аванс при 2 оставащи мача за съперника (отборът на италианския треньор Симоне Индзаги има един по-малко).

Така преди последния кръг "Ал Насър" има 83, а "Ал Хилал" и може да набере максимум 84.

При тази ситуация Роналдо и компания трябва да бият в последната си среща 15-ия "Дамак" у дома, тъй като при равен брой точки "Ал Хилал" заради предимство в преките има предимство.

Тази вечер Мохамед Симакан (37) бе точен за "Ал Насър".

Роналдо беше съсипан след драматичната развръзка. 5-кратният носител на "Златната топка" още не е спечелил нищо с "Ал Насър" след пристигането си в началото на 2023 г.