Саръбоюков изплашил треньора си на контролно

Божидар Саръбоюков бе награден за спортист на месеца, а наставникът му Димитър Карамфилов - за треньор №1. Вляво е президентът на атлетиката Георги Павлов.

Божидар Саръбоюков е изненадал дори треньора си Димитър Карамфилов на последното контролно в Харманли, призна наставникът на топатлета ни.

“Дори не знам колко вече може да постигне”, призна Карамфилов.

“24 часа” научи, че атлетът ни е направил няколко опита над 8,50 метра на контролното състезание, преди да тръгне за първите си стартове от “Диамантената лига” в Китай.

Въпреки амбициите в скока на дължина Божидар смята да направи поне едно състезание и в скока на височина през лятото. Това няма как да е на европейското, след като квалификацията в коронната му дисциплина е в първия ден, а тази за втората - във втория, когато е финалът в скока на дължина.

През зимата Божидар направи постижение в скока на височина, което щеше да го вкара и в битката за медалите от световното първенство в зала.

Милица Мирчева спечели 15-ото издание на полумаратона в Букурещ (Румъния). Мирчева грабна победата с време 1:15:11 часа. След нея на почетната стълбичка се качиха румънките Лиляна Драгомир - 1:17:40 часа, и Александра Стрежа - 1:20:48 часа.

При мъжете победата е за Наасон Кипкорир Черуйот (Кения) с 1:02,37 часа. Втори с 1:03,51 часа е Николае Соаре (Румъния), а трети с 1:05,34 часа е Тол Тионгик (Кения).

Състезанието бе част от официалния календар на Световната атлетика за шосейни бягания.

