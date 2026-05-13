Vivacom поставя началото на нова мащабна инициатива Vivacom Run Fest – първият маратон за служителите на телекома в цялата страна. Събитието ще се проведе последователно в пет града в страната и има за цел да насърчи активния начин на живот, екипния дух и чувството за принадлежност сред служителите в компанията. Маратонът е част от инициативите на телекома, създадени с грижа за служителите, за изграждане на позитивна и подкрепяща работна среда.

Събитието е отворено за всички служители на компанията, независимо от тяхната спортна подготовка. Vivacom Run Fest ще премине през Плевен – 9 май, Варна – 16 май, Пловдив – 30 май, Бургас – 6 юни, и ще завърши в София на 14 юни. Участниците в регионалните събития ще могат да се включат в дистанция от 5 км както с бягане, така и с бързо ходене. Най-добре представилите се при мъжете и жените ще вземат участие в големия финал в София на 14 юни, когато служителите ще могат да избират между масово 3-километрово бягане и състезателни дистанции от 5 км и 10 км.

„Силата на Vivacom винаги е била в хората ни. С Vivacom Run Fest поставяме началото на нова традиция, която насърчава активния начин на живот, движението и сплотеността между колегите ни в цялата страна. Вярваме, че спортът и споделените преживявания не само укрепват устойчивата ни корпоративна култура, но и създават по-силни екипи, повече енергия и още по-позитивна работна среда“, коментира Малина Чавдарова, главен директор „Управление на човешкия капитал“ във Vivacom.

Форматът комбинира масово бягане и бързо ходене с приятелски състезателен елемент, като фокусът е върху участието, споделеното преживяване и положителните емоции. Освен спортната програма, Vivacom Run Fest ще предложи и специални зони за социализация и освежителни активности – музика, фото кътове, зони за отдих и забавление, игри и изненади за участниците. Всички служители ще получат сертификати за участие, а победителите във финала – специални награди и отличия.

Инициативата се реализира в партньорство с „5 KM RUN“ – организатор на едни от най-популярните любителски бягания в България.