"Челси" иска Шаби Алонсо за мениджър

Ръководство на "Челси" смята испанския треньор за най-подходящ за мениджър на тима през следващия сезон пишат английски сайтове.

Самият Алонсо е отворен за работа във Висшата лига. Клубът се надява да назначи нов треньор преди световното първенство. Други кандидати, които лондонският клуб обмисля, са Андони Ираола ("Борнемут"), Оливър Гласнер ("Кристъл Палас"), Филипе Луиш (бивш старши треньор на "Фламенго") и Марко Силва ("Фулъм").

След 36 кръга във Висшата лига, лондонският клуб е девети в класирането с 49 точки. След уволнението на Лиъм Розениор, Калъм Макфарлън бе назначен за временен мениджър.