"Реал" си хареса турски ас от "Ювентус"

"Реал" продължава да следи крилото на "Ювентус" Кенан Йълдъз и се надява да получи предимство при бъдеща оферта за играча, твъръди италианският вестник Tuttosport.

Мадридският клуб е водил продължителни преговори относно евентуален трансфер на турския играч. Трансфер това лято обаче се смята за малко вероятен, тъй като Йълдъз наскоро удължи договора си с торинския клуб.

"Реал" обаче се стреми да договори опция за приоритетно закупуване на играча, в случай че той реши да напусне клуба. Съобщава се също, че играчи на Мадрид биха могли да бъдат част от потенциалната сделка. Брахим Диас и Гонсало Гарсия са посочени като потенциални опции.

Този сезон Йълдъз е изиграл 46 мача във всички състезания, в които е отбелязал 11 гола и е дал 11 асистенции.