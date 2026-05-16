Ментор, лидер, баща… или просто Ханзи Флик!

Германецът превърна съблекалнята в семейство и върна величието на "Барселона" чрез любов и дисциплина

Онази вечер той бе връхлетян от най-силната мъка, но няколко часа по-късно трябваше да празнува. Другите зяпаха пищната заря в небето, но Ханзи Флик се бе взрял в звездите, за да се прости с татко си, който му помогна да стане добър човек и страхотен професионалист.

Никой не би могъл да се постави на мястото на германския треньор, който в един ден загуби баща си и спечели титлата с "Барселона". Въпреки трагедията и силната необходимост да бъде близо до семейството си в Германия, Флик седна на скамейката за Ел Класико и дирижира перфектно победата над "Реал" (Мадрид). А след последния съдийски сигнал беше награбен от младите и ужасно талантливи момчета, за които самият той беше като баща през трудните и радостните мигове през сезона. И това в никакъв случай не е някакво захаросано обобщение на случилото се на "Камп Ноу" през последните 12 месеца. Ламин Ямал и останалите хлапета от детската градина на "Блаугранас" до един биха се заклели във вярност на човека, който ги превърна в играчи от световна величина. Всъщност по време на сблъсъка между "Барса" и "Реал" най-ясно си пролича колко е важен треньорът и днес, когато играчите уж са толкова добре подготвени, че може да ги води всеки квартален всезнайко. От едната съблекалня излезе мотивиран, сплотен и дисциплиниран отбор, а от другата на терена се изсипа разпасана команда от примадони и скандалджии, които се псуват и бият помежду си. Тези дни всички в Испания обсъждат таланта на Ханзи Флик да сприятелява. Точно това беше първата задача на германеца, когато престъпи прага на съблекалнята на "Барселона". Там го очакваха вече утвърдени звезди и младоци с жълто около устата, но и с претенции да се намърдат в бутонките на старите кучета. И да е имало някакви дрязги, тренерът набързо ги потушава и налага основното си правило, което гласи: "Никой не е над другия!". Тази му философия за равенство явно проработва и в пълния със звезди отбор егото остава на заден план за сметка на силната колективна връзка.

Само че няма как да искаш да променяш психически нагласи и да възпитаваш, ако ти самият не покажеш, че си изцяло отдаден на каузата. Ханзи Флик не спазва работното време, което вероятно е подробно описано в трудовия му договор. Той е, както е модерно да се казва днес, 24/7 отдаден на своите играчи. Когато Гави лежи отчаян в болницата след втора поредна тежка операция на коляното, Флик е този, който го посещава първи в болницата в 8 ч сутринта, за да го увери, че всичко ще се оправи.

"Дойде и ми каза, че ще се възстановя и отново ще играя футбол на високо ниво. В онзи момент не гледах на него като на треньор, а като на мой роден баща", признава след това един от най-талантливите играчи на "Барселона", който наистина успя да си стъпи здраво на двата крака и да се върне на терена. В същия дух често се изказват и футболисти като Педри и Роналд Араухо, за които

Флик също играе ролята на ментор, който ги подкрепя в трудни моменти не само на терена, но и извън него. И към тази елитна група трябва да присъединим детето чудо на "Барселона" Ламин Ямал.

Именно Ханзи Флик е този, който не позволява на младока да се "удави" във водовъртежа от слава, пари и обожанието на тълпата. Треньорът действа като щит, предпазвайки своя най-ценен играч от огромния медиен натиск и още по-огромните очаквания на феновете. Младите футболни звезди явно оценяват всичко направено за тях от страна на германеца и не смеят да му отговарят, когато се наложи да им скръцне със зъби.

"Понякога е много строг, но винаги знаеш, че си сгрешил, ако си позволи да ти повиши тон, и гледаш да се стегнеш по най-бързия начин, защото не искаш да го ядосваш", признава Педри. Добрата новина за него и останалите играчи на каталунския гранде, че наставникът им подписа нов договор и ще остане поне още две години на "Кам Ноу". Спечелената шампионска титла по никакъв начин не означава, че в "Барса" ще го ударят на живот. Още на другия ден след последния мач от първенството германецът ще задвижи плана си за мащабни промени в състава. Голямата цел е спечелването на Шампионската лига и треньорът вече е съобщил на ръководството от какво се нуждае, за да изпълни успешно и тази си мисия. Испанските медии твърдят, че Флик е притеснен от възрастовата разлика между ветерани като Левандовски и младите таланти като Ямал, Кубарси, Бернал и сие. По този повод треньорът е настоял пред спортния директор Деко да му бъдат доведени физически и психически "узрели" играчи между 26 и 28, за да бъде постигнат необходимият баланс. Търсят се нов нападател, нов централен защитник и ляво крило. Привличането им няма да е лесна работа, като се има предвид лошото финансово състояние на клуба и явно ще трябва да се продава, за да има пари за купуване. Всичкото това звучи като ужасно много работа, а самият Флик вече призна, че се е понаситил от футболни емоции.

Тези дни той си призна, че след "Барселона" няма да търси друго професионално предизвикателство. Треньорът спечели каквото имаше да се печели във футбола и се насити на емоции покрай работата си в испанския гранд и преди това в "Байерн" (Мюнхен). Флик често е признавал, че професионалните ангажименти са му попречили да се отдаде на семейството си, към което е силно превързан. С жена си Силке се познават от ученическите години, а преди 16 г. тя едва оцелява след тежка битка с рака на гърдата. Това премеждие с щастлив финал още повече сплотява съпрузите, които днес се радват и на внуци.

"Те са най-голямото щастие в живота ми и не желая да виждат дядо си как превърта от гняв край тъч линията. Затова и гледам с нетърпение към близкото бъдеще, когато най-сетне ще намаля оборотите и ще им показвам само най-доброто, на което е способен един дядо", с усмивка планира пенсионирането си Ханзи Флик.