Луис Суарес няма да играе за Уругвай на световното

Луис Суарес плаче от мъка

39-годишният нападател на "Интер Маями" Луис Суарес няма да бъде включен в състава на уругвайския национален отбор за световното първенство през 2026 г. Това твърди известният уругвайски журналист Родри Васкес в социалните мрежи.

Суарес не е включен в предварителния разширен списък с играчи за Мондила. Отбелязва се, че няма да има "последен танц" за водещия голмайстор на уругвайския национален отбор за всички времена на световните финали.

Футболистът, който приключи международната си кариера с националната фланелка през септември 2024 г., е изразил готовност да помогне на отбора, ако има нужда от него.

В груповата фаза на турнира Уругвай ще се изправи срещу Испания, Кабо Верде и Саудитска Арабия. Луис Суарес остава водещият реализатор на страната си за всички времена, като е отбелязал 69 гола за националния отбор. С Уругвай нападателят спечели Копа Америка през 2011 г. и завърши четвърти на световното първенство в Южна Африка през 2010 г.

