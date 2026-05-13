"Порто" е готов да приюти Левандовски

"Порто" е заинтересован да придобие полския нападател Роберт Левандовски от "Барселона", съобщава Sky Sports.

Португалците чакат 37-годишният нападател да не подпише нов договор с "Барселона", преди да направят конкретна оферта. Полякът все още не е обявил окончателно решение дали ще остане в испанския клуб.

През април беше съобщено, че каталунският гранд е предложил на Левандовски нов едногодишен договор, но с намалени финансови параметри. Договорът на 37-годишния Левандовски с "Барселона" изтича през юни.

Освен "Порто", интерес към голаджията са проявили "Ювентус", "Милан", както и няколко клуба от американската MLS лига и Саудитска Арабия.

Този сезон Левандовски е изиграл 43 мача за клуба във всички състезания, в които е отбелязал 18 гола и е дал две асистенции.