Висшата лига е против разширяването на правомощията на VAR

Шефовете на английската Висша лига препоръчват клубовете да се откажат от разширяването на правомощията на VAR от следващия сезон, съобщава The Guardian.

Международният съвет на футболните асоциации (IFAB), който определя правилата на играта, още през февруари позволи на VAR да се намесва, когато се отсъждат корнери или се показва втори жълт картон.

Английската Висша лига вече е провела консултации със съдийския корпус относно тези идеи и възнамерява да препоръча на клубовете си да гласуват против тях, оставяйки VAR само за решения относно дузпи, изгонвания и засади.

Съдийският корпус се опасява, че подобни нововъведения биха увеличили значително времето за мачове от английската Висша лига, което би могло да бъде възприето негативно от телевизионните оператори, а също така биха подложили съдиите на допълнителен натиск.

Окончателното решение ще бъде взето следващия месец, когато клубовете от Висшата лига проведат годишното си събрание.