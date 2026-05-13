Арне Слот остава в "Ливърпул"

"Ливърпул" няма планове да се разделя със старши треньора Арне Слот след края на сезона. Журналистът Николо Шира съобщи това в социалните мрежи.

"Въпреки слуховете, "Ливърпул" възнамерява да запази Арне Слот като мениджър през следващия сезон. "Червените" няма планове да сменя старши треньора си това лято", написа Шира.

47-годишният Арне Слот пое поста мениджър на "Ливърпул" през 2024 г. В първия си сезон под ръководството на треньора отборът спечели английското първенство.

"Ливърпул" е четвърти в класирането на английската Висша лига с 59 точки от 36 мача.