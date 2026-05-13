Нойер се съгласи на нов договор с "Байерн" с намаление на заплатата

Мануел Нойер на снимката, с която "Байерн" анонсира новия договор. Снимка: клубен фейсбук

Вратарят на "Байерн" Мануел Нойер се е съгласил на нов договор с клуба. Журналистът Флориан Плетенберг съобщи това в социалните мрежи.

40-годишният легендарен футболист удължи договора си до 2027 г. Постигнато е пълно споразумение. Заплатата му е намалена като в момента се оценява на 20 милиона евро годишно преди данъци.

Очаква се подписването да се състои преди последния домакински мач за сезона срещу "Кьолн" в събота. 

Мануел Нойер играе за "Байерн" от 2011 г. С клуба той стана 13-кратен шампион на Германия и двукратен победител в Шампионската лига.

