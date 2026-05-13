Почина знаков за големите американски лиги спортист

Джейсън Колинс Снимка: instagram.com/jasoncollins_98/

Бившият център от НБА Джейсън Колинс почина на 47-годишна възраст след осеммесечна борба с агресивен рак на мозъка (глиобластом).

Колинс влезе в историята през 2013 г., когато стана първият активен спортист в големите американски лиги, разкрил публично своята хомосексуалност.

За 13 сезона в лигата баскетболисът изигра 735 мача, носейки екипите на „Бруклин Нетс", „Атланта Хоукс", „Бостън Селтикс", „Мемфис Гризлис", „Минесота Тимбъруулвс", „Вашингтон Уизардс".

Избран под номер 18 в драфта през 2001 г. от „Хюстън Рокетс", той остава в паметта на спорта като вдъхновител и символ на смелостта. Неговият брат близнак Джарон Колинс също бе дългогодишен играч в НБА.

