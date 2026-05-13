За първи път във вековната си история федерацията по лека атлетика има собствен транспорт

Българска федерация лека атлетика вече има собствен транспорт за първи път в своята 100-годишна история.

Новият брандиран бус направи един от първите си курсове, като закара Божидар Саръбоюков и Димитър Карамфилов до летището за заминаването им към Китай, където асът ни в скока на дължина ще участва в турнири от Диамантената лига.

Придобивката е подарък от един от спонсорите на БФЛА и ще бъде в помощ на федерацията, състезателите, клубовете и екипа при пътувания, състезания, лагери и спортни инициативи.