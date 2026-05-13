Небивал интерес за участие в Маратон Варна през уикенда

Рекордните над 3500 се очакват на старт в 11-ото издание на емблематичното за града бягане, което отново ще определи националните шампиони в класическата дистанция

Повече от 3500 любители на бягането и елитни лекоатлети се очаква да застанат на старт в Маратон Варна тази неделя. 11-ото издание на емблематичното за града събитие фокусира огромен интерес и се очаква да влезе в историята с нови рекорди. За поредна година Варна ще определи националните шампиони по маратон, което допълнително вдига класата на състезанието. Повече от 2200 са до момента регистрираните участници от над 40 държави в трите дистанции - 10.5 км, 21км Asics Run и класическото състезание на 42.195 км.

С основна заслуга за провеждането на Маратон Варна е Община Варна, която дори и в най-трудните години не допусна да бъде нарушена традицията с едно от превърналите се в емблема за града събития, колоритен пролетен спортен празник в морската столица. Тази година по трасето на маратона организаторите са подготвили много приятни изненади и съпъстващи събития. За мотивация на участниците и за доброто настроение на присъстващите ще свирят Представителният духов оркестър на Военноморските сили и световноизвестният Гайдарски оркестър към Средно училище за хуманитарни изкуства "Константин Преславски" Варна. За първи път по инициатива на Община Варна в периода 13–16 май всички участници в Маратон 2026 ще могат да посетят безплатно Градската художествена галерия „Борис Георгиев" – Варна и Археологическия музей – Варна, показвайки своя стартов номер на входа.

Трасето е със сертификат от World Athletics

Стартът на големия маратон и тази година е точно в 9.30 ч в неделя, по традиция от площад „Независимост" до Варненската опера. Първи заедно потеглят участниците в класическия маратон и в полумаратона 21км Asics Run, после в 9.40 ч ще тръгнат бегачите на 10.5 км. След това, точно в 9.50 ч ще бъде даден стартът на най-кратката надпревара „Бягай с Декатлон" на 2 км, предпочитана от начинаещите и от най-малките.

Трасето на Маратон Варна остава непроменено и със сертификат от Световната атлетическа асоциация World Athletics. След старта бегачите се отправят по централната пешеходна зона и навлизат от главния вход в Морската градина, а после се включват за кратко по пътя Варна – Златни пясъци. Предимство за атлетите във Варна е да бягат сред зеленината на парка и пред очите им да бъде морският хоризонт. Контролното време на маратона е 5 часа. Подкрепителни и освежителни пунктове ще бъдат изградени по стандартите на Световната атлетическа асоциация на всеки 5 км и на старт-финала. Анимирана карта на трасето може да се проследи на https://marathonvarna42km.com/trase/

Ден, в който даваме предимство на спорта и забавата

Във връзка с провеждането на Маратон Варна на 17 май в часовете от 8.30 до 15.00 ч ще бъде забранено движението на автомобили по бул. „Княз Борис I" от светофара на Икономическия университет – Варна до спирка „Стамболийски", част от бул. „Приморски" и ул. „М. Колони". Също така ще бъде ограничен достъпът до част от Морската градина и Крайбрежната алея, като част от трасето. В подробности всички промени в организацията на движението по време на Маратон Варна са публикувани на https://live.varna.bg/bg.

В деня на спортната проява - 17 май, зоната за кратковременно паркиране в центъра на града ще бъде безплатна. Всички затворени булеварди и алеи ще бъдат ясно обозначени със сигнални ленти, ограничителни конуси, подвижни прегради и охранявани от полицейски екипи и доброволци. Организаторите апелират за разбиране и спазване на временната организация на движението от страна на всички граждани в деня, в който даваме предимство на спорта и активния начин на живот в морската столица.

Награждаванията се очакват от 11.30 до 12.00 ч за 10.5 км и за 21 Asics Run км, а призьорите в класическия маратон ще бъдат отличени около 13.00 ч. Парични премии са предвидени за първите шестима при мъжете и жените на 42.195 км и за първите трима в другите две дистанции – на полумаратон и на 10.5 км. Бонуси ще получат и най-бързите във всички бягания сред „ветераните" в две възрастови групи - над 45 г. и над 55 г.

Все повече доброволци и подкрепящи събитието

В организацията на маратона и съпътстващите активности всяка година се включват все повече организации от Варна. За безопасността по трасето ще се разчита на помощта на „Доброволци с Устрем", както и на екипите за първа помощ на БЧК Варна. За добрата организация съдействат варненските спортни клубове Irun, СКЛА Супер Спорт, СКО Академик, СК Акростар и др. На подкрепителните пунктове, както всяка година с организатори и атлети ще бъдат представителите на Туристическо дружество „Родни Балкани". В сайта на маратона е публикувана детайлна информация за желаещите да се включат като доброволци в организацията на събитието.

Семеен празник „Спортувай с Декатлон" за всички на пл. „Независимост"

И този път покрай маратона се организират многобройни съпътстващи събития, които отново ще превърнат зоната на старт-финала в огромна спортна арена. В неделя точно в 10.00 ч. на площад „Независимост" започва колоритният празник „Спортувай с Декатлон" - най-голямата проява за масов спорт, посветена на 17 май - Ден на Българския спорт. В тази връзка организаторите от Дирекция „Спорт" към Община Варна канят желаещи граждани и гости на града да се включат в поне една спортна активност чрез стартиране в 2-километровия крос или в демонстративните тренировки по баскетбол с треньори от БК „Шоутайм", йога за деца, пилатес, футбол с треньори от ДФК „ Динамо", фитнес лайн и др. Всеки включил се в бягането на 2 км ще получи тениска от Декатлон и талон за участие в томбола с много спортни награди, а училището с най–активно участие ще заслужи специална награда от спортни пособия, осигурени от Декатлон. Томболата ще бъде теглена точно в 12.00 ч.

За пореден път старт на деца с двигателни затруднения, отново с благотворителни каузи

По традиция на Маратон Варна ще станем свидетели на нещо изключително вдъхновяващо — в тазгодишното издание ще участват деца с двигателни затруднения и специални образователни потребности. Това вълнуващо събитие става възможно благодарение на организацията ParaKids и Фондация Карин дом, която работи за приобщаването на деца със специални нужди и за изграждането на по-толерантно общество. Малчугани, които посещават терапия в Карин дом, ще застанат на стартовата линия — с помощта на специални адаптирани колички за бягане заедно с бегачи-доброволци. Благодарение на ParaKids и предоставените от тях специализирани колички, спортът ще се превърне в достъпна емоция за всички — независимо от физическите възможности. Зрителите ще могат да подкрепят децата на трасето с аплодисменти, усмивки и сърца, пълни с ентусиазъм! Подобен жест децата ще помнят винаги, а и когато бягаме с любов - всички финишираме победители. И тази година Маратон Варна има и благотворителна кауза, като Кораборемонтен завод „Одесос" ще дари по 1 евро за всеки записан участник на Благотворителна кампания "Аз Вярвам и Помагам", чекът ще бъде връчен в деня на Маратона на сцената на събитието.

Рекордите отново под заплаха

В близките дни ще станат известни имената на елитните атлети, включително и тези от чужбина. Отново се очертава участие на няколко представители на най-прочутите бегови школи в света и от сега е ясно, че рекордите на Маратон Варна пак ще са под заплаха, след като през 2019 г. кениецът Осеа Тюей финишира за 2.16:35 ч., а две години по-късно неговата сънародничка Джабет Наом бяга за 2.33:08 ч.

И тази година надпреварата в морската столица ще бъде част от веригата маратони в България, която включва още състезанията в Стара Загора, София и Бургас под мотото „Бягането като начин на живот". „За тези 11 години Маратонът се превърна в един от символите на града, в колоритен пролетен празник, който увлича хиляди обичащи спорта и по-специално бягането," подчертаха организаторите на пресконференция днес във Варна.