Бизнесът в Стара Загора помага за спасяването на „Берое"

Кметът Живко Тодоров обяви, че вече се водят разговори с представители на местния бизнес, които са привърженици на „Берое", за финансово подпомагане на клуба. Целта е да бъдат покрити задълженията, заради които Лицензионната комисия първоначално отказа лиценз на отбора за професионалния футбол.

Кметът и ветерани на клуба проведоха конструктивен разговор с Георги Иванов относно критериите за лицензиране.

Ръководството на „Берое" уточни, че безспорните задължения са под 353 000 евро.

Вече е подадена жалба срещу решението на комисията в законовия срок.

Живко Тодоров благодари на бизнеса за готовността да съдейства за изчистване на дълговете, за да може „Берое" да участва в Първа или Втора лига през следващия сезон.