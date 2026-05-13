Върнаха Беларус във волейбол

Световната федерация по волейбол (FIVB) върна националните отбори на Беларус до участие в международните турнири, които се провеждат под нейната егида, съобщиха от пресслужбата на организацията. Те, както и руските, бяха санкционирани заради военната инвазия в Украйна.

Беларуските волейболисти ще бъдат допуснати до турнирите под националния си флаг и с химна на страната. Решението се отнася и до националните отбори по плажен волейбол за всички възрасти.

Изпълкомът на Международния олимпийски комитет от 7 май продължи отстраняването на Руския олимпийски комитет, но препоръча да се отменян ограниченията за спортистите от Беларус.

По-рано FIVB взе решение и за допускане на младежките национални отбори на Русия и Беларус до международни състезания от 1 януари 2026 г.

