Не дадоха визи на 5-има иракски национали преди световното

Националите на Ирак Снимка: instagram.com/iraqnt_en/

Съединените щати са отказали визи на петима иракски футболни национали, планирани за участие в представителния тим на страната за Световното първенство през лятото, заяви членът на Иракската федерация по футбол Галеб ал-Замели.

Американски визи са отказани на Ибрахим Байеш, Моханад Али, Заид Тахсин, Хайдер Абдулкарим и Али ал-Хамади.

Причините за отказа са неизвестни, а според информациите от Ирак се е свързали с международната футболна централа (ФИФА) в опит да бъде намерено бързо решение.

Мондиал 2026 ще се проведе от 11 юни до 19 юли в САЩ, Канада и Мексико.

Националният отбор на Ирак ще участва в група със съставите на Франция, Сенегал и Норвегия.

