Григор Димитров: Не е дошъл моментът да спра!

Знам, че имам недовършена работа, никога не съм си поставял цел до колко години да играя,твърди най-добрият български тенисист за всички времена

Още не е дошъл моментът, в който ще спра с тениса. Винаги съм казвал, че ще го направя, когато нямам повече амбиция за нещо повече. Знам, че имам недовършена работа, но никога не съм си поставял за цел да играя до определена възраст.

Това заяви Григор Димитров преди турнира “Чалънджър” в Бордо. Първият му съперник е Мартин Дам (САЩ).

Вярвам, че мога да се върна на равнището, на което бях, но ще трябва да направя сериозен анализ на кариерата си. За мен няма значение, че ще играя квалификации на турнир от “Големият шлем”. Щастлив съм, че отново мога да съм на корта след това, което ми се случи. Най-важното не е дали ще губя, или ще побеждавам, за мен основното е личната ми битка.

През целия си живот съм се борил с някакви предизвикателства, така е и сега. Притежавам характера да го правя и съм доказал най-вече на себе си какво мога, добави Димитров. Заради големия си спад в ранглистата той не можа да влезе директно в основната схема на “Ролан Гарос” и за първи път ще трябва да участва в квалификациите.

На мен ми е все едно на кое място съм в света. Това обаче ми дава особената свобода да правя това, което смятам за правилно. Отсъствието заради контузията ми даде повече време за почивка, за приятели и за семейството, каза още Григор.

