ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Калоян Калоянов е новият зам.-министър на вътрешни...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22840713 www.24chasa.bg

Шампионът "Левски" взе нов разпределител

1148
Антон Станчев

Антон Станчев е новото попълнение на шампионските от волейболния "Левски".

"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! "Левски" е най- правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие.

Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от "Локомотив Авиа".

"Антон е състезател с голям потенциал и аз много се радвам, че ще имаме възможността да работим с него и да развиваме качествата му на следващо ниво", сподели старши треньорът Николай Желязков.

Титулярният разпределител на "Левски" в последните 2 сезона Стоил Палев, който е юноша на клуба, премина в италианския "Фано".

Антон Станчев

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Волейбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)