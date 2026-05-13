Шампионът "Левски" взе нов разпределител

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Антон Станчев е новото попълнение на шампионските от волейболния "Левски".

"Радвам се, че имам възможност да съм част от този клуб! "Левски" е най- правилното място и перфектната следваща крачка в моето развитие.

Това е клуб, в който се изгражда шампионски манталитет и съм сигурен, че през следващия сезон отборът ще продължава да се бори само и единствено за първото място!", коментира разпределителят, който идва от "Локомотив Авиа".

"Антон е състезател с голям потенциал и аз много се радвам, че ще имаме възможността да работим с него и да развиваме качествата му на следващо ниво", сподели старши треньорът Николай Желязков.

Титулярният разпределител на "Левски" в последните 2 сезона Стоил Палев, който е юноша на клуба, премина в италианския "Фано".