ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

В ареста остава мъжът, опитал се да подкупи област...

Времето София 12° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22841372 www.24chasa.bg

Намалиха цените за транспорт на английските фенове по време на световното след техен протест

836
Снимка: ройтерс

Цените на шатъл автобусите, които ще транспортират феновете на Англия до стадионите на Световното първенство по футбол, бяха намалени след негативни реакции от привържениците, съобщава ДПА, цитирана от БТА.

Англия ще се изправи срещу Панама на стадион "МетЛайф" в Ню Джърси на 27 юни, а първоначално привържениците трябваше да плащат 80 долара за пътуване до мача от Гранд Сентръл Терминал или автогарата на Порт Ауторити в Ню Йорк.

Губернаторът на щата Ню Йорк Кати Хоукъл заяви в социалните мрежи, че билетите за специалните автобуси вече са намалени на 20 долара, за да стане Световното първенство "възможно най-достъпно".

Феновете на Англия преди това изразиха недоволство от цените, като един от тях заяви, че влаковете от Бостън и Ню Йорк до мачовете ще струват повече от това, което са платили, за да присъстват на финала на Евро 2024 в Берлин.

Губернаторът на Ню Джърси Мики Шерил заяви, че цената на билетите за двупосочно пътуване на влаковете на NJ Transit също е намалена до 98 долара, след като първоначално са били 150, като билетите ще бъдат пуснати в продажба в сряда.

Шерил преди това обвини ФИФА, че феновете на Световното първенство трябва да плащат повече за транспорт, заявявайки, че щатът е "наследил споразумение, според което ФИФА не предоставя никакви средства за транспорт".

Губернатор Хоукъл каза, че 20% от билетите, налични в шатълите, ще бъдат запазени за жителите на Ню Йорк.

Снимка: ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Мондиал 2026

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)