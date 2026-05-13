"Славия" за първи път в историята падна от "Добруджа" в София, дадоха дузпа за гостите в 7-ата секунда

Снимка: Startphoto.bg

В крайно минорния край на сезона за "Славия" с постоянното искане на оставката на президента Венцеслав Стефанов от феновете се стигна до историческа загуба за "белите".

За първи път те паднаха от "Добруджа" в София. Добричлии си тръгнаха с успех 2:0 от "Овча купел" след попадения на Вашко Оливейра (3-дузпа, която бе отсъдена още в 7-ата секунда pа нарушение на Дейвид Малембана срещу Бубакар Хане) и Томаш Силва (87).

Така "Добруджа", който преди това 9 мача нямаше победа, има актив от 30 точки на 14-ато място в Първа лига и 2 кръга преди края има реални шансове за спасение.

С 43 точки "Славия" е а 10-ото място.

