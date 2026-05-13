ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

1:1 в цесекарското дерби за бронза

Времето София 14° / 14°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22842814 www.24chasa.bg

Дъжд, градушка, падания и нов водач в “Джирото”

520
Испанецът Игор Ариета спечели петия етап от обиколката на Италия. Снимка: Ройтерс

Голямо изпитание за колоездачите бе петият етап от обиколката на Италия.

Освен с изкачванията състезателите трябваше да се борят и с атмосферните условия по 203-километровия маршрут от Прая а Маре до Потенца.

Почти през цялото време валеше дъжд, който в един момент премина в градушка, после бе “само” пороен при силен страничен вятър и това доведе до кални локви в завоите.

Както можеше да се предположи, условията доведоха до разкъсвания в колоната и носителят на розовата фланелка на водач в генералното на “Джирото” Джулио Чиконе (Ит) от Lidl-Trek изостана. В последните километри за първото място в етапа се бориха португалецът Афонсо Еулалио от Bahrain-Victorius и Игор Ариета (Исп) от отбора на Обединените арабски емирства. И двамата паднаха на мокрия асфалт, а после испанецът обърка пътя, зави в грешната посока и навлезе за кратко в затвореното платно. Въпреки това той успя да настигне съперника си и да спечели. Компенсацията за Еулалио обаче е първото място в генералното класиране, а Ариета е втори на 2:51 мин.

Утре е шестият етап от Пестум до Неапол с дължина 142 км.

Испанецът Игор Ариета спечели петия етап от обиколката на Италия. Снимка: Ройтерс

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)