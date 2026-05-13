Дъжд, градушка, падания и нов водач в “Джирото”

Голямо изпитание за колоездачите бе петият етап от обиколката на Италия.

Освен с изкачванията състезателите трябваше да се борят и с атмосферните условия по 203-километровия маршрут от Прая а Маре до Потенца.

Почти през цялото време валеше дъжд, който в един момент премина в градушка, после бе “само” пороен при силен страничен вятър и това доведе до кални локви в завоите.

Както можеше да се предположи, условията доведоха до разкъсвания в колоната и носителят на розовата фланелка на водач в генералното на “Джирото” Джулио Чиконе (Ит) от Lidl-Trek изостана. В последните километри за първото място в етапа се бориха португалецът Афонсо Еулалио от Bahrain-Victorius и Игор Ариета (Исп) от отбора на Обединените арабски емирства. И двамата паднаха на мокрия асфалт, а после испанецът обърка пътя, зави в грешната посока и навлезе за кратко в затвореното платно. Въпреки това той успя да настигне съперника си и да спечели. Компенсацията за Еулалио обаче е първото място в генералното класиране, а Ариета е втори на 2:51 мин.

Утре е шестият етап от Пестум до Неапол с дължина 142 км.

