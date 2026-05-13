1:1 в цесекарското дерби за бронза

1:1 завърши цесекарското дерби за третото място в класирането на първенството. Фьодор Лапоухов реално извади ЦСКА срещу съименника с цифрата 1948 в името си, като направи невероятно спасяване в добавеното време.

Лошата новина бе, че ЦСКА загуби най-силният си нападател Мохамед Брахими, след като вратарят Петър Маринов го оперира жестоко малко след началото на второто полувреме. Нито съдията, нито ВАР Никола Попов не забелязаха жестокостта на влизането и дадоха само тъч. Брахими е под въпрос за финала за купата, най-важният двубой за сезона.

ФК ЦСКА 1948 дръпна в резултата в края на първото полувреме, след като Лумбард Делова игра с ръка и от дузпа Мамаду Диало вкара 18-ия си гол в първенството, като поведе в битката при голмайсторите.

През втората част с влизането на Илиан Илиев-младши играта на ЦСКА се подобри и съперникът трудно излизаше от половината си.

Така се стигна до 66-ата минута, когато Илиев изведе Давид Пастор по десния фланг, той центрира точно на крака на Макс Ебонг, който изравни.

Реално обаче Ебонг отправи първия точен удар към вратата на Маринов в двубоя, като вече бяха минали 2/3 от двубоя.

В края на мача обаче изведнъж натискът секна и се стигна до положенията в края.