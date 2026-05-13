Кирил Десподов “подари” Стилиян Петров на децата в родния си град

Бившият капитан на националния отбор и рекордьор по мачове (106) за България Стилиян Петров се включва в инициатива на настоящия капитан на представителния ни отбор Кирил Десподов. Преди да се отправи за Бургас, където ще доведе куп световни звезди за благотворителен “Мач на надеждата”, Стилиян ще отиде в Кресна, за да зарадва множество деца. Роденият в Кресна Десподов за втора година организира футболен турнир за деца от Пиринския край. А Стилиян Петров прие поканата и ще донесе допълнителна радост на малчуганите, обичащи футбола. Точно в навечерието на Деня на детето младежите от региона ще имат шанс да се срещнат не само с патрона Десподов, но и с големия Стан - човек, който вдъхновява поколения.

“Изключително съм щастлив, че тази година ще бъда част от детския футболен турнир “България, децата и футбола”. С огромно удоволствие потвърждавам, че ще присъствам на втория турнир, организиран от капитана на българския национален отбор, а също така и мой приятел - Кирил Десподов. Ще се видим в Кресна на 31 май”, каза Стилиян в специално видео.

Турнирът се провежда на двата футболни терена в обновения училищен двор на СУ “Св. Паисий Хилендарски” в Кресна. Кирил Десподов се е ангажирал отдавна да радва децата в родния си град, но от миналата година започна да организира и футболен турнир с мисия да вдъхновява децата от региона. Очакват се и още изненади, подготвени от Десподов.

След като на 31 май ще е в Кресна, Стилиян Петров ще се концентрира върху футболното шоу с голяа благотворителна идея в Бургас. Вторият “Мач на надеждата”, организиран от фондация “Стилиян Петров” в България, е на 6 юни от 17 часа на стадион “Лазур”. Част от събраните средства ще са за лечението на Любослав Пенев и Петър Хубчев.