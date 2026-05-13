Григор Димитров изравни антирекорда си по поредни загуби

Григор Димитров твърди, че все още има място сред най-добрите в тениса, но феновете му явно ще трябва да чакат, за да си припомнят славните времена.

Бившият №3 в световната ранглиста изравни собствения си рекорд от поредни загуби и вече е без победа в 6 поредни мача.

На турнира от категорията “Чалънджър” в Бордо Димитров не игра лошо, но вероятно не си вярва достатъчно. Пропуснати възможности в първия сет (после да има сервис, за да го вземе), 5:3 и начален удар във втория и така се стигна до 6:7 (3:7), 6:7 (7:9) с преминалия квалификациите Мартин Дам. Представителят на САЩ е син на бивша звезда на Чехия на двойки.

Григор направи серия от 6 поредни загуби и през 2016 г., когато след злополучния финал с Диего Шварцман (Арж) в Истанбул отпадна още на старта в Мадрид, Рим, на “Ролан Гарос”, в Щутгарт и в Куинс. От началото на този сезон пък е спечелил само два мача, последният от които - на 5 март срещу Теранс Атман (Фр) на турнира от категорията “Мастърс 1000” в Индиън Уелс.

Сега за най-добрия тенисист в историята следват квалификации за откритото на Франция. Той не е участвал в предварителната фаза на “Големият шлем” от Australian Open през 2011 г., когато влезе в основната схема, отстрани Андрей Голубьов (Каз) и бе спрян от Стан Вавринка (Швейц).

Допълнително вдъхновение за Григор в Бордо бе и присъствието на неговия баща и първи треньор Димитър Господинов, но явно и това не помогна.