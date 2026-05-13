ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Полша е прехванала руски самолет над Балтийско мор...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22843338 www.24chasa.bg

Внук на легендата в борбата Георги Мърков спечели европейска титла в Самоков

1400
Георги Мърков Снимка: Startphoto.bg

Внукът на легендата в борбата Георги Мърков и негов съименник триумфира с европейската титла на първенството за кадети в Самоков.

Младши победи германеца Кристиано Либзейт с 1:1, като първи взе точката, за да ликува със златото в категория до 60 кг на класическата борба.

Преди това Мърков записа още три победи над представители от силните школи на Армения, Русия и Украйна.

Мърков започна турнира на 60 кг с победа с 6:4 срещу арменеца Самвел Тоноян, след което българският национал надделя с техническо превъзходство срещу руснака Михаил Степанов в рамките на 43 секунди във втората част. На полуфиналите Мърков отново не използва всички четири минути и надделя с 8:0 над украинеца Артьом Желобков.

За младия състезател в класическия стил това е първото отличие от голямо първенство. А още по-ценно е, че успя да го направи в дебюта си при кадетите.
През миналата година талантът стана пети на европейското за момчета.

Георги Мърков

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)