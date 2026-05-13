След 4 загуби поред от "Лудогорец" "Левски" направи 1:1 с разградчани

Шампионът "Левски" завърши 1:1 при гостуването на детронирания от него "Лудогорец" в среща от 34-ия кръг на Първа лига.

Хуан Переа (67) откри резултата за столичани, а Дерой Дуарте (81) изравни.

"Левски" загуби с 0:1 предишните 4 мача във всички турнири от разградчани. Първият за сезона двубой между двата тима завърши 0:0.

Така "сините" поне записаха едно попадение във вратата на "орлите" за 6 мача благодарение на Переа.

С точката "Лудогорец" има 64 на второто място, а третият и четвъртият ЦСКА и ЦСКА 1948 имат по 63 2 кръга преди края.