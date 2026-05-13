Веласкес: В Разград "Левски" игра все едно от този мач зависи титлата

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес сподели, че е много щастлив от представянето на отбора в Разград. Двубоят с „Лудогорец" завърши наравно 1:1, след като преди това новите шампиони на България паднаха 4 пъти от предшественика си.

„Искахме да победим, но съм изключително горд с моите футболисти. Отборът показа, че има невероятно отношение и нагласа. Трябва да погледнем нещата от всички страни. Току-що станахме шампиони, а играхме все едно от този мач зависи титлата. Както вие добре отбелязахте, започнаха 8 различни играчи в сравнение с последния мач. И отношението на абсолютно всички е невероятно. Аз съм в една от онези ситуации, в които трябва да оставиш някой на пейката, а абсолютно всички заслужават. Що се отнася до мача, той се разви във възходяща линия за нас. Както отбелязахте, смятам, че в общи линии направихме добър мач и се отнесохме сериозно. При 1:0 имахме 3-4 чисти положения. И още веднъж трябва да благодаря на невероятната ни публика. Това ме кара да бъда отговорен и благодарен на всички вас", започна Веласкес.

„Винаги е така. Докато има отборен дух и колектив винаги се наблюдава тази линия отборите. Ето например Переа не беше в групата, а днес влиза и вкарва. Това са примерите от тази съблекалня, изпълнена с много националности, но и много уважение между всички. Има невероятна позитивна атмосфера в тази съблекалня. Да покажеш такова отношение, след като вече си шампион, ме прави привилегирован. Направих много смени, защото играхме преди 3 дни, а и доверието ми е голямо. Не съм и помислял за ЦСКА. Сега идва това време да мисля за тях", завърши испанецът.