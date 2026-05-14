Махмурлиите от "Барселона" паднаха 0:1 от "Алавес"

"Интер" взе и купата в Италия за дубъл

Снимка: Ройтерс

„Интер" победи 2:0 „Лацио" във финала за купата на Италия и така спечели дубъл, след като вече стана шампион.

В Рим Адам Марушич от домакините си вкара автогол (32). Капитанът на гранда от Милано Лаутаро Мартинес (74) бе точен за 2:0.

Това е трети дубъл за "Интер" след 2006 и 2010 г. Във втория случай той е требъл с трофея от Шампионската лига под ръководството на Жозе Моуриньо.

В първия титлата от серия "А" служебна, след като е отнета от "Ювентус" за машинации.

Купата за "Интер" е 10-а. Титлите му са 21.

