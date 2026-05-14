Български съдия за топ 4 на Шампионската лига

Константин Йовчев Снимка: БФВ

Българските съдии спазват традицията да бъдат канени на едни от най-големите волейболни мачове. Европейската конфедерация CEV определи Константин Йовчев да е един от реферите на финалната четворка на Шампионската лига за мъже. Турнирът е в Торино на 16 и 17 май. Все още не се знае кои от мачовете на турнира са поверени на Йовчев. Двата мача са "Пройект" (Варшава) - "Перуджа" и "Варта" (Полша) - "Зириаат" Банк (Турция).

След пандемията от Ковид 19 в четири издания на финалната четвовка от Шампионската лига имаме наши рефери. Миналата година мъжкият финал беше поверен на Ивайло Иванов, който беше един от арбитрите с най-много наряди на Летните Олимпийски Игри в Париж. През 2022 година той получи и женския финал.

Началото на серията даде Добромир Добрев, който ръководи мача за титлата при дамите през 2021 година.

