ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

60 чинара в Пловдив засадени за 35 години на издат...

Времето София 14° / 11°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/22844531 www.24chasa.bg

Решено: Левандовски напуска "Барселона"

6080
Роберт Левандовски Снимка: фейсбук на "Барселона"

Роберт Левандовски ще напусне "Барселона", написа трансферният гуру Фабрицио Романо. Полякът ще изиграе прощалния си мач на „Камп Ноу" в неделя, 17 май, срещу "Бетис" в 37-ия кръг на Ла Лига.

Саудитската лига е вероятен вариант за 37-годишния нападател. Оферта от "Чикаго Файър" също се разглежда, но тя е с по-нисък приоритет. "Порто" също е проявил интерес към Левандовски. Очаква се той да вземе окончателно решение в следващите дни.

Нападателят е получил предложение за нов договор от каталунците, но не го приема, позовавайки се на по-малко значимата си роля в отбора. Парите не са приоритет за Роберт Левандовски в този случай. Левандовски иска да играе и да окаже значително влияние върху резултатите на клуба, където ще продължи кариерата си. 

37-годишният Роберт Левандовски играе за Барселона от 2022 г. Договорът му с клуба е до края на юни 2026 г.

Роберт Левандовски Снимка: фейсбук на "Барселона"

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Николай Денков: Публичен тест за кандидатите за ВСС и главен прокурор, а не ускорен избор (Видео)