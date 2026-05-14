Решено: Левандовски напуска "Барселона"

Роберт Левандовски ще напусне "Барселона", написа трансферният гуру Фабрицио Романо. Полякът ще изиграе прощалния си мач на „Камп Ноу" в неделя, 17 май, срещу "Бетис" в 37-ия кръг на Ла Лига.

Саудитската лига е вероятен вариант за 37-годишния нападател. Оферта от "Чикаго Файър" също се разглежда, но тя е с по-нисък приоритет. "Порто" също е проявил интерес към Левандовски. Очаква се той да вземе окончателно решение в следващите дни.

Нападателят е получил предложение за нов договор от каталунците, но не го приема, позовавайки се на по-малко значимата си роля в отбора. Парите не са приоритет за Роберт Левандовски в този случай. Левандовски иска да играе и да окаже значително влияние върху резултатите на клуба, където ще продължи кариерата си.

37-годишният Роберт Левандовски играе за Барселона от 2022 г. Договорът му с клуба е до края на юни 2026 г.