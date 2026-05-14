Льо Пен и Бардела нападнаха Мбапе

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Напрежението между френската крайна десница и футболната суперзвезда Килиан Мбапе се изостри, след като лидерите на партията „Национален сбор" Марин Льо Пен и Жордан Бардела атакуваха капитана на френския национален отбор заради политическите му позиции, съобщава "Политико".

Повод за реакцията стана интервю на Мбапе за списание „Венити Феър", в което нападателят защити решението си да се включи активно в политическия дебат във Франция и отново призова гражданите да „гласуват срещу екстремистите, които искат да разделят страната".

Ден след публикуването на интервюто Льо Пен и Бардела използваха социалните мрежи, за да се подиграят на футболиста.

„Знам какво се случва, когато Килиан Мбапе напусне ПСЖ – клубът печели Шампионската лига!", написа Бардела в платформата X.

От своя страна Марин Льо Пен коментира пред радио RTL:

„Той напусна ПСЖ, за да спечели Шампионската лига с Реал Мадрид. Междувременно ПСЖ я спечели."

След раздялата на Мбапе с Пари Сен Жермен през 2024 г. френският клуб действително спечели за първи път в историята си трофея в Шампионската лига, а тази година отново достигна финала.

Старо напрежение между крайната десница и „петлите"

Партията „Национален сбор" от години има сложни отношения с френския национален отбор. Представители на крайната десница неведнъж са критикували етническия състав на тима и са поставяли под съмнение „френската идентичност" на част от играчите.

Още през 1996 г. основателят на партията Жан-Мари Льо Пен заяви, че е „изкуствено да се привличат играчи от чужбина и да се наричат френски национален отбор".

Много от настоящите футболисти на Франция са деца на имигранти от бившите френски колонии в Африка или самите те са родени извън страната. Бащата на Мбапе е роден в Камерун, а майка му е с алжирски произход.

Мбапе: Футболистите не трябва да мълчат

В интервюто си Мбапе защити правото на спортистите да изразяват политическа позиция.

„Ние сме граждани и не можехме просто да стоим и да си казваме, че всичко ще бъде наред, докато играем футбол. Опитваме се да се борим срещу идеята, че футболистът трябва просто да мълчи и да играе", заяви той.

Футболистът предупреди и за опасностите, които според него носи идването на крайно десни сили на власт във Франция.

„Знам какво означава и какви последствия може да има за страната, ако такива хора поемат управлението", каза Мбапе.

По време на предсрочните избори през 2024 г. няколко френски национали, сред които Усман Дембеле и Маркус Тюрам, също призоваха избирателите да се противопоставят на „Национален сбор".

Натиск върху Мбапе преди Световното първенство

В момента Мбапе е под сериозно напрежение и на футболния терен. Реал Мадрид, който доминираше в Шампионската лига през последното десетилетие, преживява трудни сезони след привличането на французина.

Това лято 27-годишният нападател ще изведе Франция като капитан на Световното първенство по футбол, което ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико. „Петлите" са сред основните фаворити за титлата.

Въпреки острите критики в миналото, през последните години Марин Льо Пен се опитва да представи партията си като по-умерена политическа сила. През 2022 г. дори Жордан Бардела нарече Мбапе „модел за асимилация".