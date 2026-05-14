Пребиха уругвайски национал в мол в Истанбул заради гадже

Лукас Торейра е бивш футболист на "Арсенал". Снимка: сайт на "Арсенал"

Уругвайският национал и дефанзивен полузащитник на „Галатасарай" Лукас Торейра стана жертва на брутално физическо нападение в търговски център в Истанбул.

Инцидентът е станал пред кафене в квартал Кадъкебир, район Бейоглу, където футболистът е атакуван изненадващо с юмручни удари в лицето. В резултат на побоя Торейра е получил отоци, зачервяване и одрасквания в областта между лявата вежда и окото.

Нападателят е направил опит да избяга с такси, но е бил настигнат и арестуван от органите на реда. В хода на полицейското разследване е установено, че извършителят е 32-годишният Юсуф Йълдъръм, който има криминално досие за умишлено нанасяне на телесни повреди. Основният мотив за агресията е болезнена обсебеност на нападателя към популярната турска актриса и модел Деврим Йозкан, която е гадже на Торейра.

Арестуваният мъж е дългогодишен преследвач на актрисата и системно е изпращал заплахи към двойката в социалните мрежи. Преди физическата саморазправа срещу него вече е имало издадена и активна съдебна ограничителна заповед. Лукас Торейра е преминал медицински преглед и официално е подал жалба в полицията, като срещу нападателя е заведено ново наказателно дело за тежко нарушение на съдебните разпоредби и за нанасяне на телесна повреда.

