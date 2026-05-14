Торонто ще раздава безплатни презервативи по време на световното

Презервативи. СНИМКА: Pixabay

Торонто ще предоставя безплатни презервативи на посетителите на града по време на световното първенство това лято, съобщава уебсайтът на канадския град.

Службата за обществено здравеопазване в Торонто (TPH) ще раздава безплатни презервативи и други продукти за безопасен секс.

TPH представи шест дизайна на презервативи с лимитирана серия, вдъхновени от футбола, които отдават почит на енергията на игрите, като същевременно насърчават сексуалното здраве.

"Тези презервативи ще бъдат налични на различни места в града, включително в клиники за сексуално здраве, управлявани от TPH, до изчерпване на количествата", се казва в изявлението.

Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.

