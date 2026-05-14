Торонто ще раздава безплатни презервативи по време на световното

Торонто ще предоставя безплатни презервативи на посетителите на града по време на световното първенство това лято, съобщава уебсайтът на канадския град.
Службата за обществено здравеопазване в Торонто (TPH) ще раздава безплатни презервативи и други продукти за безопасен секс.
TPH представи шест дизайна на презервативи с лимитирана серия, вдъхновени от футбола, които отдават почит на енергията на игрите, като същевременно насърчават сексуалното здраве.
"Тези презервативи ще бъдат налични на различни места в града, включително в клиники за сексуално здраве, управлявани от TPH, до изчерпване на количествата", се казва в изявлението.
Световното първенство ще се проведе в САЩ, Канада и Мексико от 11 юни до 19 юли 2026 г.