Дубъл за "Цървена звезда" в Сърбия

Снимка: фейсбук на "Цървена звезда"

"Цървена звезда" направи дубъл, след като триумфира и с купата на Сърбия. "Звездашите" надиграха на финала "Войводина" след изпълнение на дузпи, 2:2 в редовното време и продълженията.

"Звезда" се наложи в драматичен финал, игран в Лозница, като навакса пасив от два гола.

Тимът от Нови Сад поведе с гол на Корнел Сюч във 2-ата минута, а Милутин Видосавлевич направи 2:0 до почивката.

Началото на обрата даде Марко Арнаутович, който намали резултата в 53-ата минута. В добавеното време на мача бразилецът Родриго изравни и прати мача в продължения. Там до нов гол не се стигна и трофеят бе решен след дузпи. Марко Младенович и Джон Мери пропуснаха от бялата точка за "Войводина", а за "Звезда" сгреши Владимир Лучич.

Така "Цървена звезда" спечели националната купа за 30-и път в историята.

